- Cieszymy się, że mogliśmy chwilę wcześniej spotkać się w Koszalinie, bo to zupełnie nowe miejsce dla żeńskiej koszykówki, zatem dla dziewczyn również nowa hala. Zawodniczki przyjechały chętne do pracy i z dużym zapałem, a to jest podstawa – podkreślił Kowalewski.

Później na zgrupowanie dotarły występujące zagranicą Anna Makurat (La Molisana Magnolia Campobasso), Stephanie Mavunga (Umana Reyer Wenecja) oraz Amalia Rembiszewska (Maccabi Hajfa), a także Klaudia Gertchen i Weronika Telenga (obie KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp).

Ostatnia, w niedzielę wieczorem, pojawiła się Liliana Banaszak, która w sobotę rozgrywała mecz ligowy we Francji. Jej Flammes Carolo Basket Ardennes Charleville-Mezieres przegrał u siebie z liderem Basket Landes 59:68. Polka zdobyła cztery punkty, zanotowała też 10 zbiórek i dwie asysty.

W środę, z powodu kontuzji, nie zagra Magdalena Szymkiewicz z Gorzowa. W jej miejsce nie powołano nowej zawodniczki, zatem do meczu ze Słowacją przygotowuje się 15 koszykarek.

- Staramy się nowe twarze, młode zawodniczki, wprowadzić do reprezentacji. Skupiamy się na tym, aby się dobrze w niej czuły i zrozumiały system. Właśnie na to poświęciliśmy pierwsze treningi. Koncentrujemy na tym, co było udane, powtarzamy dobre schematy, które nam wychodziły w ostatnim okienku. Czasu jest mało, zatem wszystko musimy skondensować. Zajęć z udziałem pełnej kadry będzie tylko cztery, a głównych treningów trzy - dodał.

W listopadzie Polki pokonały w Bratysławie Słowację 62:55, a następnie w Sosnowcu okazały się lepsze od Rumunii 86:41 oraz Cypru 96:52.

- Znamy Słowaczki bardzo dobrze, tak jak ich trenera, który miał okazję współpracować z reprezentacją Polski. Z Martinem Pospisilem kumplujemy się i znamy swoje mocne strony. Jeden i drugi zespół będzie starał się coś zmienić. Na pewno będziemy szukać innych rozwiązań niż w pierwszym spotkaniu, bo ważne jest, aby po raz kolejny się zaskoczyć – stwierdził.

Szkoleniowiec, który w poniedziałek skończył 37 lat, uważa, że kibice muszą spodziewać się zupełnie innego spotkania niż w stolicy Słowacji.

- Jedną wspólną rzeczą będzie duża agresja na boisku. Oba zespoły preferują bowiem taki basket i lubią tak grać. To są energetyczne drużyny i w tym zakresie jest duże pole do popisu. Mamy natomiast więcej fizyczności niż Słowaczki i w tym elemencie chcemy dominować – podsumował.

W kolejnych eliminacyjnych spotkaniach biało-czerwone zagrają na wyjeździe – 14 marca w Sybinie z Rumunią oraz trzy dni później z Cyprem. Z uwagi na konflikt na Bliskim Wschodzie lokalizacja tego ostatniego meczu może się zmienić.

Eurobasket 2027 odbędzie się w Belgii, Finlandii, Szwecji oraz na Litwie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Słowacja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, PAP