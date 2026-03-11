Gdzie obejrzeć mecze 1/8 finału Ligi Europy? - 12.03. Sprawdź plan transmisji

Na tym etapie rozgrywek do zmagań przystępują zespoły, które w fazie ligowej zajęły miejsca od pierwszego do ósmego. Zostały one dokooptowane do drużyn, które przebrnęły przez 1/16 finału. Mowa m.in. o VfB Stuttgart, który wyeliminował Celtic Glasgow i teraz zagra z FC Porto. W barwach portugalskiego giganta występują trzej Polacy - Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski, ale ten ostatni nie został zgłoszony do Ligi Europy.

Arcyciekawie zapowiada się włosko-włoskie starcie pomiędzy Bolonią i AS Roma. Tutaj również nie powinno zabraknąć polskich akcentów w postaci Łukasza Skorupskiego i Jana Ziółkowskiego. Do tego Lille zmierzy się z Aston Villą, której zawodnikiem jest Matty Cash. Jego występ stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na uraz łydki.

Mecze rewanżowe odbędą się 19 marca.

Plan transmisji meczów 1/8 finału Ligi Europy:

VfB Stuttgart - FC Porto godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 1)

Bologna - AS Roma godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 2)

OSC Lille - Aston Villa godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 3)

Panathinaikos - Real Betis godz. 18:35 (Polsat Sport Extra 4)

Celta Vigo - Olympique Lyon godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 1)

Nottingham - Midtjylland godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 2)

Genk - Freiburg godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 3)

Spotkania dostępne również na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport