Gdzie obejrzeć mecze 1/8 finału Ligi Konferencji? - 12.03. Sprawdź plan transmisji

Na tym etapie rozgrywek do zmagań przystępują zespoły, które w fazie ligowej zajęły miejsca od pierwszego do ósmego. Zostały one dokooptowane do drużyn, które przebrnęły przez 1/16 finału. Mowa m.in. o Fiorentinie, która wyeliminowała Jagiellonię Białystok i teraz zagra z Rakowem Częstochowa. Z kolei Lech Poznań, który wyeliminował fińskie KuPS Kuopio zmierzy się z renomowanym Szachtarem Donieck.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału - 10.03

Z grona czterech polskich drużyn na placu boju pozostały dwie. Białostocczanie ulegli po dogrywce wspomnianej "Violi", natomiast Legia Warszawa odpadła z rozgrywek już na etapie fazy ligowej, mimo że potrafiła pokonać... Szachtara, który teraz powalczy z "Kolejorzem".

Mecze rewanżowe odbędą się 19 marca.

Plan transmisji meczów 1/8 finału Ligi Konferencji:

Studio godz. 17:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Lech Poznań - Szachtar Donieck godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)

Studio do meczu Rakowa godz. 20:00 (Polsat Sport Premium 2)

Studio po meczu Lecha godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 1)

Fiorentina - Raków Częstochowa godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

Sigma Ołomuniec - FSV Mainz godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 4)

Studio po meczu Rakowa godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)

Spotkania dostępne również na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport