Gdzie obejrzeć mecze 1/8 finału Ligi Konferencji? - 12.03. Sprawdź plan transmisji
Przed nami kolejne emocje związane z Ligą Konferencji. Na czwartek 12 marca zaplanowano pierwsze mecze w ramach 1/8 finału. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź szczegółowy plan transmisji.
Na tym etapie rozgrywek do zmagań przystępują zespoły, które w fazie ligowej zajęły miejsca od pierwszego do ósmego. Zostały one dokooptowane do drużyn, które przebrnęły przez 1/16 finału. Mowa m.in. o Fiorentinie, która wyeliminowała Jagiellonię Białystok i teraz zagra z Rakowem Częstochowa. Z kolei Lech Poznań, który wyeliminował fińskie KuPS Kuopio zmierzy się z renomowanym Szachtarem Donieck.
Z grona czterech polskich drużyn na placu boju pozostały dwie. Białostocczanie ulegli po dogrywce wspomnianej "Violi", natomiast Legia Warszawa odpadła z rozgrywek już na etapie fazy ligowej, mimo że potrafiła pokonać... Szachtara, który teraz powalczy z "Kolejorzem".
Mecze rewanżowe odbędą się 19 marca.
Plan transmisji meczów 1/8 finału Ligi Konferencji:
Studio godz. 17:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)
Lech Poznań - Szachtar Donieck godz. 18:35 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1)
Studio do meczu Rakowa godz. 20:00 (Polsat Sport Premium 2)
Studio po meczu Lecha godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 1)
Fiorentina - Raków Częstochowa godz. 20:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)
Sigma Ołomuniec - FSV Mainz godz. 20:50 (Polsat Sport Extra 4)
Studio po meczu Rakowa godz. 22:50 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2)
Spotkania dostępne również na platformie Polsat Box Go.