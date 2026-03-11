Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów to czwartkowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu Knack Roeselare - Asseco Resovia? Kto wygrał mecz Knack Roeselare - Asseco Resovia w LM siatkarzy?
W pierwszym meczu siatkarze Resovii we własnej hali nie dali większych szans mistrzowi Belgii, zwyciężając 3:0.
Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online
W rewanżu muszą wygrać dwa sety, by zakwalifikować się do kolejnej rundy.
Lepszy z tej pary w ćwierćfinale zmierzy się z Ziraatem Bankkartem Ankara z Turcji.
Gospodarzem turnieju finałowego w dniach 16-17 maja będzie Turyn.
Wynik meczu Knack Roeselare - Asseco Resovia poznamy w czwartek 12 marca. O tym, kto wygrał mecz Knack Roeselare - Asseco Resovia, poinformujemy tuż po ostatniej akcji spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl