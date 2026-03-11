Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?

Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów to czwartkowy mecz siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu Knack Roeselare - Asseco Resovia? Kto wygrał mecz Knack Roeselare - Asseco Resovia w LM siatkarzy?

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów w biało-czerwonych strojach cieszą się po zdobyciu punktu lub zwycięstwie w meczu.
fot. PAP
Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów. Wynik meczu. Kto wygrał?
W pierwszym meczu siatkarze Resovii we własnej hali nie dali większych szans mistrzowi Belgii, zwyciężając 3:0. 

 

Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

 

W rewanżu muszą wygrać dwa sety, by zakwalifikować się do kolejnej rundy.

 

Lepszy z tej pary w ćwierćfinale zmierzy się z Ziraatem Bankkartem Ankara z Turcji.

 

Gospodarzem turnieju finałowego w dniach 16-17 maja będzie Turyn.

Knack Roeselare - Asseco Resovia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Knack Roeselare - Asseco Resovia poznamy w czwartek 12 marca. O tym, kto wygrał mecz Knack Roeselare - Asseco Resovia, poinformujemy tuż po ostatniej akcji spotkania.

