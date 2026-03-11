Kolejne udane występy reprezentantów Polski na Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich

Witold Skupień zajął piąte miejsce, a Aneta Kobryń i Bartłomiej Puto oraz Piotr Gabrowski i Jakub Twardowski siódme podczas trwających aktualnie we Włoszech Zimowych Igrzysk Paralimpijskich 2026. Biało-Czerwoni nadal czekają na pierwszy medal podczas tej imprezy.

Portret mężczyzny w czerwonej kurtce sportowej z białymi elementami, z napisem 'Milano Cortina 2026'. W tle biało-czerwona flaga Polski i logo Zimowych Igrzysk Paralimpijskich.
Witold Skupień piąty na Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich

Witold Skupień zajął piąte miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną w kategorii zawodników startujących na stojąco podczas Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Milano Cortina 2026. Rywalizacja w Val di Fiemme odbywała się w trudnych warunkach, które stanowiły duże wyzwanie dla zawodników na trasie.

 

Aneta Kobryń, wraz z przewodnikiem Bartłomiejem Puto, zajęli natomiast  siódme miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną w kategorii zawodników z niepełnosprawnością wzroku podczas Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Milano Cortina 2026.


Polski duet ukończył rywalizację z czasem 39:23.3.

 

Piotr Garbowski wraz z przewodnikiem Jakubem Twardowskim również zajęli siódme miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną w kategorii zawodników z niepełnosprawnością wzroku podczas Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Milano Cortina 2026.


Polski duet ukończył rywalizację z czasem 31:36.0.

