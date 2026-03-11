Kolejne udane występy reprezentantów Polski na Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich

Witold Skupień zajął piąte miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną w kategorii zawodników startujących na stojąco podczas Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Milano Cortina 2026. Rywalizacja w Val di Fiemme odbywała się w trudnych warunkach, które stanowiły duże wyzwanie dla zawodników na trasie.

Aneta Kobryń, wraz z przewodnikiem Bartłomiejem Puto, zajęli natomiast siódme miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną w kategorii zawodników z niepełnosprawnością wzroku podczas Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Milano Cortina 2026.



Polski duet ukończył rywalizację z czasem 39:23.3.

Piotr Garbowski wraz z przewodnikiem Jakubem Twardowskim również zajęli siódme miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną w kategorii zawodników z niepełnosprawnością wzroku podczas Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Milano Cortina 2026.



Polski duet ukończył rywalizację z czasem 31:36.0.

