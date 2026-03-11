Liga Mistrzów: Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Dwie polskie drużyny występujące w męskiej Lidze Mistrzów rozegrają rewanżowe spotkania barażowe, których stawką jest udział w 1/4 finału. W zdecydowanie lepszym położeniu są Rzeszowianie, którzy w pierwszym spotkaniu we własnej hali nie dali większych szans mistrzowi Belgii, zwyciężając 3:0. W rewanżu muszą wygrać dwa sety, by zakwalifikować się do kolejnej rundy. Lepszy z tej pary w ćwierćfinale zmierzy się z Ziraatem Bankkartem Ankara.

W znacznie trudniejszej sytuacji są siatkarze Projektu, którzy po wymagającym pojedynku z Itasem przegrali u siebie 2:3. Ekipa z Warszawy nie odbudowała się w kolejnym meczu ligowym, bowiem w niedzielę przed własną publicznością uległa Bogdance LUK Lublin 1:3. Wicelider PlusLigi, by awansować do ćwierćfinału LM, musi w rewanżu we Włoszech zwyciężyć 3:1 lub 3:0. W przypadku wygranej Projektu 3:2, sprawa awansu rozstrzygnie się w „złotym secie”. Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zagra z... Bogdanką.

W najlepszej ósemce rozgrywek jest inny z polskich klubów – Aluron CMC Warta Zawiercie. Drużyna trenera Michała Winiarskiego o awans do Final Four zagra z włoskim Cucine Lube Civitanova.

Gospodarzem turnieju finałowego w dniach 16-17 maja będzie Turyn.

