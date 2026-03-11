Dla Orlen Wisły sezon 2025/26 jest wyjątkowo udany. Co prawda przegrali na początek mecz o Superpuchar Polski z Industrią Kielce, ale później wygrali wszystkie spotkania w rundzie zasadniczej ekstraklasy, także obydwa z odwiecznym i najgroźniejszym rywalem, a do tego bardzo dobrze radzą sobie w Lidze Mistrzów.

Płocczanie już po 12. kolejce zapewnili sobie awans do fazy pucharowej z trzeciego miejsca w grupie. Przed tygodniem do 15 punktów, które dawały pewność gry w play off, dołożyli zwycięstwo w Chorwacji nad HC Zagrzeb.

Na zakończenie fazy zasadniczej zmierzą się z OTK Bank-Pick Szeged. Pierwszy mecz obydwu drużyn był wielką niespodzianką dla płockich kibiców, gdyż "Nafciarze" wygrali na Węgrzech 34:33.

Trener Sabate nie kryje dumy z postawy swoich podopiecznych w całych rozgrywkach.

- Gramy u siebie z bardzo dobrym przeciwnikiem, który potrzebuje punktów, aby poprawić swoją pozycję w tabeli, ale i my mamy okazję do dalszego rozwoju. Mam nadzieję, że na ostatni mecz rundy grupowej Orlen Arena będzie wypełniona po brzegi. Nasi zawodnicy na to zasługują – powiedział Hiszpan.

Bohaterem spotkania na Węgrzech Melvyn Richardson, który uzyskał 12 bramek. Rywala jednak lepiej zna grający głównie w obronie Zoltan Szita, gdyż Węgier jest wychowankiem Veszprem.

- Szeged to bardzo dobra drużyna ze świetnymi zawodnikami, ale my musimy skupić się na sobie. Potrzebujemy takiej samej mentalności jak podczas występu w Zagrzebiu. Mam nadzieję, że Orlen Arena będzie pełna, a kibice stworzą niesamowitą atmosferę i zakończymy fazę grupową zwycięstwem – zapowiedział Szita.

