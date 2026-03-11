Liga Mistrzów: PSG - Chelsea. Relacja live i wynik na żywo

PSG to triumfator ubiegłorocznej edycji Champions League. Francuski gigant już wielokrotnie mierzył się ze swoim odpowiednikiem z Anglii. Ostatni raz oba zespoły rywalizowały w ramach ubiegłorocznych Klubowych Mistrzostw Świata. Chelsea wygrała w wielkim finale aż 3:0.

Z kolei w Lidze Mistrzów drużyny z Paryża i Londynu mierzyły się ostatni raz w sezonie 2015/2016, czyli dziesięć lat temu. W 1/8 finału oba mecze wygrało PSG 2:1.

Paryżanie tuż przed tym spotkaniem nieoczekiwanie przegrali u siebie AS Monaco 1:3 w Ligue 1. Chelsea rywalizowała w Pucharze Anglii i pokonała Wrexam, ale dopiero po dogrywce 4:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu PSG - Chelsea na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport