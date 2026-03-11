Liga Mistrzów: Real Madryt - Manchester City. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Real Madryt - Manchester City to jeden z meczów w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Obie drużyny mają chrapkę na kolejny triumf w tych rozgrywkach. Madrytczycy w trakcie trwania tego sezonu rozstali się z trenerem Xabim Alonso, pod wodzą którego uzyskiwali niesatysfakcjonujące rezultaty. Obecnie "Królewskich" prowadzi Alvaro Arbeloa.

 

Real na początku marca przegrał sensacyjnie u siebie z Getafe, a następnie pokonał na wyjeździe Celtę Vigo.

 

Z kolei Manchester City kolejny sezon pracuje z Pepem Guardiolą na pokładzie. Drużyna walczy o dogonienie Arsenalu w Premier League. Na początku marca tylko zremisowała u siebie z Nottingham, natomiast kilka dni później pokonała na wyjeździe Newcastle w Pucharze Anglii.

 

Co ciekawe, Real i Manchester rywalizowali ze sobą w fazie ligowej obecnej edycji Champions League. Na Santiago Bernabeu lepsi okazali się Wyspiarze, którzy wygrali 2:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - Manchester City na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWMANCHESTER CITYPIŁKA NOŻNAREAL MADRYT

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 