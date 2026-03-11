Wyniki meczów play-off Ligi Mistrzów siatkarzy. Kto awansował do ćwierćfinału?

W siatkarskiej Lidze Mistrzów w sezonie 2025/2026 wystartowało dwadzieścia klubów, które podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczyły awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskały drużyny, które wygrały mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Guaguas Las Palmas wyeliminował Montpellier HSC VB. W pierwszym meczu ekipa z Hiszpanii wygrała u siebie 3:1. W rewanżowym starciu przegrała 2:3, ale po czterech setach tego starcia miała zagwarantowany awans.

Wyniki meczów rundy play-off Ligi Mistrzów siatkarzy 2026:

2026-03-04: Asseco Resovia – Knack Roeselare 3:0 (25:16, 25:20, 25:18)

2026-03-12: Knack Roeselare – Asseco Resovia (czwartek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 2).



2026-03-04: PGE Projekt Warszawa – Itas Trentino 2:3 (11:25, 25:17, 25:27, 25:19, 8:15)

2026-03-11: Itas Trentino – PGE Projekt Warszawa (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-05: Guaguas Las Palmas – Montpellier HSC VB 3:1 (25:15, 23:25, 25:17, 25:22)

2026-03-10: Montpellier HSC VB - Guaguas Las Palmas 3:2 (25:22, 20:25, 25:19, 22:25, 15:11)

Awans: Guaguas Las Palmas.

LIGA MISTRZÓW SIATKARZY - WYNIKI MECZÓW I TABELE

RM, Polsat Sport