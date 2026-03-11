Liga Mistrzów: Wyniki środowych meczów 1/8 finału - 11.03

Piłka nożna

Arsenal zremisował z Bayerem Leverkusen 1:1 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przed nami jeszcze trzy spotkania m.in. Real Madryt - Manchester City. Sprawdź wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów.

Piłkarze Arsenalu świętują bramkę po meczu Ligi Mistrzów.
fot. PAP
Liga Mistrzów: Wyniki środowych meczów 1/8 finału - 11.03

 

 

Liga Mistrzów: Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału - 10.03

 

Bayer Leverkusen - Arsenal 1:1 (0:0)

Bramki: Andrich (46' k.) - Havertz (89')

 

Bodo/Glimt - Sporting - 11 marca, godz. 21:00

PSG - Chelsea - 11 marca, godz. 21:00

Real Madryt - Manchester City, 11 marca, godz. 21:00

