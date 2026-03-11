Liga Mistrzów: Wyniki środowych meczów 1/8 finału - 11.03
Arsenal zremisował z Bayerem Leverkusen 1:1 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przed nami jeszcze trzy spotkania m.in. Real Madryt - Manchester City. Sprawdź wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów.
Bayer Leverkusen - Arsenal 1:1 (0:0)
Bramki: Andrich (46' k.) - Havertz (89')
Bodo/Glimt - Sporting - 11 marca, godz. 21:00
PSG - Chelsea - 11 marca, godz. 21:00
Real Madryt - Manchester City, 11 marca, godz. 21:00
