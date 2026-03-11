Liga Mistrzyń: Eczacibasi Dynavit Stambuł - DevelopRes Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

DevelopRes - dzięki zajęciu pierwszej lokaty w grupie - bezpośrednio zakwalifikował się do tej fazy rozgrywek. Ekipę mistrzyń kraju od trzech tygodni prowadzi Jelena Blagojević, a pod jej kierunkiem Rzeszowianki w trzech ligowych meczach nie straciły jeszcze seta.

Teraz jednak serbską trenerkę czeka znacznie poważniejsze wyzwanie, bowiem jej podopiecznym przyjdzie zmierzyć się z tureckim Eczacibasi Dynavit.

W zespole ze Stambułu występuje m.in. atakująca reprezentacji Polski Magdalena Stysiak, która, jak podają tureckie media, po sezonie ma opuścić klub. O sile Eczacibasi stanowią także reprezentantki Turcji - Ebrar Karakurt oraz Elif Sahin, a taże Amerykanka Kathryn Plummer.

Rewanż zaplanowano na 18 marca w Rzeszowie.

Turniej finałowy Ligi Mistrzyń odbędzie się w dniach 2-3 maja w Ankarze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Eczacibasi Dynavit Stambuł - DevelopRes Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17.00.

BS, PAP