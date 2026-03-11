Luka Doncić ukarany! Chodzi o jeden promil
Gwiazdor Los Angeles Lakers Luka Doncić został ukarany przez ligę koszykówki NBA grzywną w wysokości 50 tys. dolarów za niestosowny gest wobec sędziego podczas niedzielnego meczu z New York Knicks.
Luka Dončić
27-letni Słoweniec upadł w trzeciej kwarcie po kontakcie z przeciwnikiem, a kiedy sędzia nie odgwizdał faulu, wykonał gest palcami oznaczający "pieniądze". Doncić zdobył w meczu w Los Angeles 35 punktów i pomógł Lakers wygrać 110:97.
Reprezentant Polski Jeremy Sochan cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych Knicks.
Jak podała agencja AP, grzywna stanowi około jednej dziesiątej procenta, czyli promil, 46-milionowej pensji Doncicia za ten sezon.Przejdź na Polsatsport.pl
