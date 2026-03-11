Magdalena Stysiak zagra w Brazylii?! Sensacyjne słowa reprezentantki Polski

Stysiak to jedna z najlepszych polskich siatkarek. Od wielu lat pełnoetatowo występuje w reprezentacji Polski i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy w kadrze prowadzonej przez Stefano Lavariniego. W Biało-Czerwonych barwach wywalczyła trzy medale Ligi Narodów (2023-2025).

Również od wielu lat Turowianka z powodzeniem występuje za granicą. Po trzech sezonach seniorskich spędzonych w Tauron Lidze (Chemik Police, GROT Budowlani Łódź) wyjechała do Włoch, gdzie grała w Savino Del Bene Scandicci i Vero Volley Milano. W 2023 roku przeniosła się do Turcji, gdzie broniła barw najpierw Fenerbahce, a później Eczacibasi.

Jak się okazuje, turecka przygoda 25-latki niedługo dobiegnie końca. W rozmowie ze stroną "Siatkarskie Ligi" atakująca przyznała, że kolejny sezon spędzi w Brazylii.

– Nigdy nie owijam w bawełnę i powiedziałam to w jednym wywiadzie. Jak byłam małą dziewczynką i marzyłam o grze w siatkówkę, mówiłam sobie, że jak tylko będę zdrowa to marzę o grze w lidze włoskiej, tureckiej i w Brazylii i chcę pojechać na igrzyska olimpijskie. Czego brakuje? Koniec pytania. Kolejny kontynent do odkrycia, kolejne ciekawe dla mnie zadanie, które stawiam przed sobą. Nie tylko jeśli chodzi o aspekty siatkarskie, ale i życiowe. Zawsze byłam ciekawa, jak to wygląda – powiedziała Stysiak.

Z relacji brazylijskich mediów wynika, że nowym klubem Polki będzie Osasco VC.

KP, Polsat Sport