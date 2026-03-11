Kolejne zwycięstwo polskich koszykarek! Rywalki bez szans

W rozegranym po raz pierwszy w Koszalinie międzypaństwowym meczu koszykarek Polki pokonały Słowację 63:55 i mają w grupie C kwalifikacji mistrzostw Europy komplet czterech zwycięstw. W listopadzie w Bratysławie rezultat był prawie identyczny - biało-czerwone triumfowały 62:55.

Poza "debiutem" Koszalina po raz pierwszy w reprezentacji wystąpiły Karolina Ułan i Klaudia Wnorowska, zabrakło natomiast Anny Makurat, której podczas poprzedzającego to spotkanie zgrupowania odnowiła się kontuzja.

W ekipie gospodyń znakomicie ofensywnie dysponowana była Stephanie Mavunga, która w pierwszej kwarcie zdobyła 12 punktów (trafiła dwa rzuty za trzy) i to głównie dzięki niej w 7. minucie Polki prowadziły 14:13.

Pod koniec tej części Liliana Banaszak umieściła piłkę w koszu rzutem zza linii 6,75 m i po 10 minutach było 21:17 dla biało-czerwonych. W 15. min po "trójce" Klaudii Gertchen gospodynie wygrywały 29:23.

W drugiej kwarcie nadal było sporo walki, ale jednocześnie bardzo dużo chaosu. Ta odsłona zakończyła się wynikiem 11:9 dla biało-czerwonych, które na przerwę zeszły przy stanie 32:26.

Początek drugiej połowy należał do zespołu prowadzonego przez trenera Karola Kowalewskiego. W 24. minucie po długim podaniu Julii Niemojewskiej do Mavungi pod kosz rywalek Polki prowadziły 43:32.

Świetnie w tym okresie spisywała się Kamila Borkowska, która nie tylko zdobywała punkty, ale też skutecznie walczyła pod tablicami i blokowała rzuty Słowaczek. W sumie do 13 punktów środkowa Lotto AZS UMCS Lublin dodała 11 zbiorek (dwie w ataku) oraz dwa bloki.

Biało-czerwone nie mogły jednak wypracować sobie bezpiecznej przewagi, a przez własne straty (popełniły ich 17, przeciwniczki tylko osiem) przyjezdnym łatwiej przychodziło odrabianie strat. W 35. min, po rzucie grającej w zespole z Gorzowa Wielkopolskiego Rebeki Mikulasikovej, Słowaczki przegrywały tylko 51:54.

Polki opanowały jednak sytuację, bowiem 72 sekundy przed końcem po trafieniu Borkowskiej prowadziły 63:53. W tym momencie losy rywalizacji były rozstrzygnięte.

W drugim środowym spotkaniu grupy C Rumunia pokonała u siebie Cypr 75:60.

W kolejnych spotkaniach dwustopniowych eliminacji biało-czerwone zagrają na wyjeździe – w sobotę z Rumunią oraz trzy dni później z Cyprem.

Eurobasket 2027 odbędzie się w Belgii, Finlandii, Szwecji oraz na Litwie. Polki po raz ostatni wystąpiły w tej imprezie w 2015 roku.

Polska - Słowacja 63:55 (21:17, 11:9, 15:11, 16:15).

Polska: Stephanie Mavunga 18, Kamila Borkowska 13, Liliana Banaszak 9, Weronika Telenga 8, Klaudia Gertchen 6, Klaudia Wnorowska 4, Martyna Pyka 3, Aleksandra Mielnicka 2, Julia Niemojewska 0, Amalia Rembiszewska 0, Aleksandra Wojtala 0, Karolina Ułan 0.

Słowacja: Terezia Palenikova 14, Ivana Jakubcova 8, Nikola Dudasova 8, Miroslava Mistinova 8, Rebeka Mikulasikova 6, Kyra Lambert 5, Alica Moravcikova 3, Natalia Martiskova 3, Tereza Sedlakova 0, Stella Tarkovicova 0, Alexandra Buknowa 0.

HP, PAP