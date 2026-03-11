Nie żyje 36-letnia gwiazda. Jej poczynania śledziły miliony

Inne

W wieku 36 lat zmarła Stephanie Buttermore, kanadyjska gwiazda sportów sylwetkowych. Informację o śmierci przekazał jej narzeczony Jeff Nippard.

Kobieta z długimi, ciemnymi włosami siedząca w samochodzie.
fot. Instagram
W wieku 36 lat zmarła Stephanie Buttermore.
  • Zmarła Stephanie Buttermore, popularna influencerka zajmująca się tematyką fitness
  • Jej partnerem był również popularny zawodnik sportów sylwetkowych, Jeff Nippard
  • Para była ze sobą związana od 10 lat i ogłosiła zaręczyny kilka lat temu
  • Przyczyna śmierci kobiety nie jest znana

Buttermore była niezwykle popularną influencerką zajmującą się tematyką fitness i zdrowego odżywiania. Prowadziła kanał na YouTube (1,18 mln subskrybentów), a na Instagramie obserwowało ją ponad pół miliona użytkowników tego portalu społecznościowego.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje 28-letni zawodnik MMA

 

Buttermore i Nippard byli ze sobą związani od 10 lat, a kilka lat temu ogłosili zaręczyny.

 

Nippard to również popularny zawodnik sportów sylwetkowych - na Instagramie jego poczynania śledzi 3,8 miliona użytkowników, a kanał na YouTube ponad osiem milionów internautów.

 

Przyczyna śmierci Buttermore nie jest znana.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Francuska prasa rozpisuje się o Świątek. Co zauważają Francuzi?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 