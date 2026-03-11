Nie żyje 36-letnia gwiazda. Jej poczynania śledziły miliony
W wieku 36 lat zmarła Stephanie Buttermore, kanadyjska gwiazda sportów sylwetkowych. Informację o śmierci przekazał jej narzeczony Jeff Nippard.
- Zmarła Stephanie Buttermore, popularna influencerka zajmująca się tematyką fitness
- Jej partnerem był również popularny zawodnik sportów sylwetkowych, Jeff Nippard
- Para była ze sobą związana od 10 lat i ogłosiła zaręczyny kilka lat temu
- Przyczyna śmierci kobiety nie jest znana
Buttermore była niezwykle popularną influencerką zajmującą się tematyką fitness i zdrowego odżywiania. Prowadziła kanał na YouTube (1,18 mln subskrybentów), a na Instagramie obserwowało ją ponad pół miliona użytkowników tego portalu społecznościowego.
Buttermore i Nippard byli ze sobą związani od 10 lat, a kilka lat temu ogłosili zaręczyny.
Nippard to również popularny zawodnik sportów sylwetkowych - na Instagramie jego poczynania śledzi 3,8 miliona użytkowników, a kanał na YouTube ponad osiem milionów internautów.
Przyczyna śmierci Buttermore nie jest znana.