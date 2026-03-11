Nie żyje 36-letnia gwiazda. Jej poczynania śledziły miliony

Buttermore była niezwykle popularną influencerką zajmującą się tematyką fitness i zdrowego odżywiania. Prowadziła kanał na YouTube (1,18 mln subskrybentów), a na Instagramie obserwowało ją ponad pół miliona użytkowników tego portalu społecznościowego.

Buttermore i Nippard byli ze sobą związani od 10 lat, a kilka lat temu ogłosili zaręczyny.

Nippard to również popularny zawodnik sportów sylwetkowych - na Instagramie jego poczynania śledzi 3,8 miliona użytkowników, a kanał na YouTube ponad osiem milionów internautów.

Przyczyna śmierci Buttermore nie jest znana.

Polsat Sport