Cud się nie zdarzył! Spadkowicz z PlusLigi już znany

W premierowej partii, po wyrównanym początku (7:7), przewagę uzyskali siatkarze z Bełchatowa (9:12). Gospodarze wyrównali (16:16), później jednak znów odskoczyła Skra, która po skutecznym ataku Bartłomieja Lemańskiego miała piłkę setową przy stanie 21:24. Gospodarze się nie poddali, dwa asy zaserwował Patrik Indra (24:24) i zwycięzcę seta miała wyłonić gra na przewagi. Długą i zaciętą walkę wygrali siatkarze Skry, a decydujący punkt dał im autowy atak rywali (30:32).

Wyrównanej walki nie brakowało również w drugiej odsłonie, która toczyła się przy przewadze drużyny z Częstochowy (9:6). W środkowej części seta goście wyrównali (14:14), ale w końcówce podopieczni trenera Ljubomira Travicy znów uzyskali przewagę (23:21), ale przyjezdni odwrócili wynik i po ataku Zouheira El Graoui mieli piłkę setową (23:24). Znów decydowała gra na przewagi, znów górą byli w niej siatkarze Skry, pieczętując wygraną punktowym blokiem (25:27).

Gospodarze próbowali jeszcze nawiązać walkę w kolejnym secie, ale od stanu 11:11 inicjatywę przejęła drużyna z Bełchatowa. Goście wygrali kilka akcji z rzędu (11:15), a później utrzymywali przewagę (15:21). Siatkarze z Częstochowy jeszcze poderwali się do walki, zmniejszyli różnicę do dwóch oczek (20:22), ale kluczowe akcje wygrała Skra. Spotkanie zamknął Alan Souza, posyłając piłkę z pola serwisowego przed linią dziewiątego metra (21:25).



Skrót meczu Skra - Norwid:





Najwięcej punktów: Patrik Indra (18), Milad Ebadipour (13), Bartłomiej Lipiński (11), Daniel Popiela (11) – Norwid; Zouheir El Graoui (15), Alan Souza (15), Bartłomiej Lemański (10) – Skra. MVP: Mateusz Nowak (7/8 = 88% skuteczności w ataku + 2 asy).



Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów 0:3 (30:32, 25:27, 21:25)

Steam: Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Bartłomiej Lipiński, Daniel Popiela, Patrik Indra, Milad Ebadipour – Artur Sługocki (libero) oraz Bartosz Makoś (libero), Jakub Kiedos, Tomasz Kowalski, Samuel Jeanlys. Trener: Ljubomir Travica.

Skra: Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Mateusz Nowak, Alan Souza, Zouheir El Graoui – Maksym Kędzierski (libero) oraz Arkadiusz Żakieta. Trener: Krzysztof Stelmach.

