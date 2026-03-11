Piłkarska wiosna w europejskich pucharach UEFA z meczami Lecha i Rakowa w kanałach Polsat Sport

Transmisje europejskich pucharów UEFA dostępne są w kanałach Polsat Sport i w streamingu Polsat Box Go.

To już kolejny sezon, gdy widzowie sportowych kanałów Polsatu mogą oglądać dwa polskie kluby w fazie pucharowej Ligi Konferencji UEFA. Polscy kibice liczą, że Lech i Raków w tym roku poradzą sobie jeszcze lepiej niż Legia i Jagiellonia, które w poprzednim sezonie dotarły aż do ćwierćfinału. Wielkie emocje czekają fanów także w Lidze Europy UEFA, gdzie dojdzie m.in. do starcia Łukasza Skorupskiego z Jan Ziółkowskim. Pierwsze mecze 1/8 finału europejskich pucharów zaplanowane są na 12 marca, a rewanże odbędą się 19 marca.

Transmisje fazy pucharowej Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport i Polsat Box Go

Raków Częstochowa pewnie awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Jako jeden z najwyżej notowanych zespołów po rundzie jesiennej, w swoim pierwszym meczu wiosennym zmierzy się z pogromcą Jagiellonii Białystok, czyli włoską Fiorentiną. Częstochowianie mogą więc wziąć symboliczny rewanż na ekipie z Florencji za wyeliminowanie Białostoczan. Z kolei Lech Poznań o awans do ćwierćfinału powalczy z Szachtarem Donieck. Jeśli kluby z Poznania i Częstochowy pomyślnie przejdą przez 1/8 i 1/4 finału Conference League, to możliwe jest polskie starcie o finał tych rozgrywek. Wielkie emocje czekają również w Lidze Europy UEFA, gdzie wiosną zagra aż sześciu reprezentantów Polski. Dwóch z nich – Łukasz Skorupski z Bolonii i Jan Ziółkowski z Romy – skonfrontuje się ze sobą już w 1/8 finału. Polski duet z FC Porto czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior w drodze do ćwierćfinału zmierzy się z VfB Stuttgart. Z kolei Karol Świderski i jego Panathinaikos Ateny zagrają z ubiegłorocznym finalistą Ligi Konferencji czyli Betisem Sevilla, a Matty Cash w barwach Aston Villi sprawdzi siłę francuskiego Lille.

Przedmeczowe studio w czwartek 12 marca ruszy już o godzinie 17:00 w Polsacie Sport 1 i nadającym bez reklam Polsacie Sport Premium 1. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą eksperci Tomasz Hajto, Roman Kołtoń, Paweł Gołaszewski i Tomasz Kupisz. W programie oprócz drobiazgowych analiz, dociekliwych dyskusji i najświeższych informacji, nie zabraknie także łączeń z mobilnym studiem na stadionie Lecha Poznań. W nim Przemysław Iwańczyk porozmawia m.in. z żywą legendą klubu ze stolicy Wielkopolski, Jarosławem Araszkiewiczem oraz Radosławem Nawrotem czyli dziennikarzem specjalizującym się w sprawach związanych z „Kolejorzem”. O wywiady reporterskie w Poznaniu zadba Paulina Czarnota-Bojarska, a we Florencji Igor Marczak.

1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w kanałach Polsat Sport - 12 marca:

Godz. 18:35, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1: Lech Poznań vs Szachtar Donieck

Komentarz: Bożydar Iwanow, Maciej Żurawski

Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 1: VfB Stuttgart vs FC Porto

Komentarz: Szymon Rojek, Marcin Gazda

Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 2: Bologna FC vs AS Roma

Komentarz: Tomasz Lach, Piotr Czachowski

Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 3: OSC Lille vs Aston Villa

Komentarz: Tomasz Włodarczyk, Marek Jóźwiak

Godz. 18:35, Polsat Sport Extra 4: Panathinaikos Ateny vs Real Betis

Komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Kobierecki

Godz. 20:50, Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2: ACF Fiorentina vs Raków Częstochowa

Komentarz: Marek Magiera, Marcin Kalita

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 1: Celta Vigo vs Olympique Lyon

Komentarz: Paweł Ślęzak, Piotr Urban

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 2: Nottingham Forest vs FC Midtjylland

Komentarz: Piotr Przybysz, Piotr Kobierecki

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 3: KRC Genk vs SC Freiburg

Komentarz: Andrzej Janisz, Marcin Kaczmarek

Godz. 20:50, Polsat Sport Extra 4: Sigma Ołomuniec vs FSV Mainz

Komentarz: Grzegorz Michalewski, Marek Gołębiewski

Godz. 23:55, Polsat Sport Premium 2: Magazyn skrótów

Terminarz fazy pucharowej Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA w sezonie 2025/2026:

1/8 finału: 12 i 19 marca

1/4 finału: 9 i 16 kwietnia

1/2 finału: 30 kwietnia i 7 maja

Finał Ligi Europy UEFA: 20 maja w Stambule

Finał Ligi Konferencji UEFA: 27 maja w Lipsku

Informacja prasowa