Piłkarz grający w Polsce zawieszony na pięć lat! Chodzi o zakłady bukmacherskie

Piłka nożna

Piłkarz grający w meczu polskiej 2. Ligi został zawieszony na pięć lat - poinformował PZPN. Zawodnik miał wziąć udział w "niedozwolonych zakładach bukmacherskich".

Dwóch piłkarzy w akcji na boisku, jeden w białej koszulce z czerwonymi elementami, drugi w czarnej koszulce.
fot. PAP
Komunikat Komisji Dyscyplinarnej PZPN poinformował o zawieszeniu zawodnika.

"Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 11.03.2026 r. sprawy dyscyplinarnej z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, w przedmiocie:


1) podejrzenia match-fixingu w meczu o mistrzostwo 2. Ligi w dniu 15 sierpnia 2025 r. pomiędzy klubami Rekord Bielsko-Biała a Sokół Kleczew (tj. o czyn z art. 80 § 1 RD PZPN),

 

2) niedozwolonych zakładów bukmacherskich zawartych w okresie od 25.09.2022 r. do 17.08.2025 r. (tj. o czyn z art. 80 (1) RD PZPN), postanowiła ukarać Obwinionego Zawodnika:

 

– za przewinienie określone w pkt. 1 powyżej: karą dyscyplinarną czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze 2 (dwóch) lat,

 

– za przewinienie określone w pkt. 2 powyżej: karą dyscyplinarną czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze 3 (trzech) lat.

 

Komisja Dyscyplinarna PZPN na podstawie Art. 7(1) RD PZPN postanowiła Obwinionemu Zawodnikowi wymierzyć karę zasadniczą – łączną czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze 5 (pięciu) lat, przy czym na poczet orzeczonej kary zaliczono stosowany w niniejszej sprawie środek zapobiegawczy w postaci zakazu udziału zawodnika w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych od 21 sierpnia 2025 r. do 11 marca 2026.

 

Orzeczeniu postanowiono nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej PZPN nie jest prawomocne i służy od niego możliwość wniesienia środka odwoławczego do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN" - brzmi pełna treść komunikatu.

BS, Polsat Sport, pzpn.pl
