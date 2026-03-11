Żółto-czarni muszą wyciągnąć wnioski z sensacyjnej wpadki JSW Jastrzębskiego Węgla, który pod koniec lutego przegrał pod Jasną Górą w czterech partiach. Jeśli Bełchatowianie zagrają podobnie jak wygranym spotkaniu z Resovią, prawdopodobnie też będą mogli cieszyć się z kompletu punktów.



To z kolei oznaczałoby koszmar dla zespołu prowadzonego przez Ljubomira Travicę. Jeśli Norwid przegra, straci bowiem nawet matematyczne szanse na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. W tym momencie Częstochowianie do będącego na 15. pozycji Barkomu Każany Lwów tracą siedem punktów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport