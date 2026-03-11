Polsat Futbol Cast - 12.03. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast przed meczami Ligi Konferencji?

Podcast prosto ze stadionu w Poznaniu poprowadzi Bożydar Iwanow. Jego gośćmi będą Maciej Żurawski oraz Paulina Czarnota-Bojarska. Głównym tematem będzie oczywiście nadchodzące starcie Lecha z Szachtarem Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji.

 

ZOBACZ TAKŻE: Trener Lecha zdradził plan na Szachtar. Wszystko jasne 

 

Piłkarzy Nielsa Frederiksena czeka dużo bardziej wymagające wyzwanie niż w poprzednim etapie rozgrywek, w którym wyeliminowali fiński KuPS Kuopio.

 

Lech zrobi wszystko, by na własnym stadionie zagwarantować sobie dobry wynik przed rewanżem w Krakowie. Jego celem jest przecież co najmniej powtórzenie sukcesu z sezonu 2022/23, kiedy w rozgrywkach LK doszedł do ćwierćfinału.

 

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie podczas najnowszego wydania Polsat Futbol Cast.

 

Transmisja starcia Lech Poznań - Szachtar Donieck, jak i Fiorentina - Raków Częstochowa na sportowych antenach Polsatu.

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Raków i Lech na placu boju! Polsat Futbol Cast - 11.03

