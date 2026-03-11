LM siatkarek: Savino del Bene Scandicci - Fenerbahce Medicana Stambuł. Relacja live i wynik na żywo

W ćwierćfinałach Ligi Mistrzyń siatkarek zagrają cztery drużyny z Turcji, trzy z Włoch oraz jedna z Polski. Zwycięzcy zagrają w turnieju finałowym w Stambule.

Fenerbahce Medicana Stambuł to najlepsza drużyna z grupy B, wyprzedziła w tabeli Igor Gorgonzola Novara, PGE Budowlanych Łódź oraz SL Benfica Lizbona. Siatkarki Savino del Bene Scandicci zajęły drugie miejsce w grupie A, za VakifBankiem Stambuł, a przed CS Volei Alba Blaj i Volero Le Cannet. Do ćwierćfinału przebiły się przez rundę play-off, w której wyeliminowały ekipę Igor Gorgonzola Novara (1:3, 3:1, złoty set - 15:7).

Relacja live i wynik na żywo z meczu Savino del Bene Scandicci – Fenerbahce Medicana Stambuł w środę 11 marca o godzinie 19.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport