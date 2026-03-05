Widzew ogłosił nowego trenera! Głośny powrót do Ekstraklasy

Aleksandar Vukovic został nowym trenerem Widzewa Łódź - poinformował klub w mediach społecznościowych. 46-latek zastąpił na stanowisku Igora Jovicevicia.

Dwóch mężczyzn rozmawia na boisku piłkarskim. Jeden z nich, ubrany w czerwoną kurtkę z napisem "H", gestykuluje. Drugi, w garniturze i krawacie, odpowiada mu, również gestykulując. W tle widać innych mężczyzn w strojach sportowych oraz trybuny stadionu wypełnione widzami.
fot. Cyfrasport
Aleksandar Vuković nowym trenerem Widzewa Łódź

Widzew Łódź fatalnie spisuje się w tym sezonie. Mimo zmian w strukturach, wielkich zapowiedzi i wydanych milionów na transfery, nie przekłada się to na wyniki. Po wtorkowej porażce z GKS-em Katowice w ćwierćfinale Pucharu Polski władze klubu nie wytrzymały i postanowiły zwolnić Ivana Jovicevicia, który zastąpił w październiku na stanowisku Patryka Czubaka.

 

Widzew poinformował niedługo potem, że znalazł już następcę Chorwata. Został nim Aleksandar Vukovic, który pozostawał bez pracy, od kiedy z końcem ubiegłego sezonu rozstał się z Piastem Gliwice.

Serbski szkoleniowiec podpisał z klubem kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026/27.

 

Po 23. kolejkach PKO BP Ekstraklasy Widzew zajmuje 17. miejsce w tabeli, mając w dorobku 24 pkt. Do będącej poza strefą spadkową Arką Gdynia traci dwa punkty.

