Włosi rozdają karty, ale Projekt nie powiedział jeszcze ostatniego słowa

Po pierwszym meczu bliżej awansu są Włosi



Dwumecz PGE Projekt Warszawa-Itas Trentino w ramach fazy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów rozpoczął się w środę 4 marca w Warszawie. Wówczas gospodarze dzielnie walczyli z utytułowanym rywalem z Włoch, jednak musieli uznać jego wyższość w tie-breaku.

Spotkanie od początku do końca trzymało w napięciu, choć to gracze z Warszawy gonili wynik przy 0:1 i 1:2. Na decydującą partię zabrakło im już sił. Pokazali jednak wysokie umiejętności i potwierdzili, że są w stanie powalczyć na wyjeździe.

Oba zespoły mają swoje problemy



Tak naprawdę oba zespoły mają swoje problemy i grają w kratkę. Warszawianie w miniony weekend podejmowali u siebie mistrza Polski Bogdankę LUK Lublin i przegrali 1:3. Wynik ten sprawia, że Lublinianie są już tylko punkt za nimi i drugie miejsce na koniec fazy zasadniczej PlusLigi stanęło pod znakiem zapytania. Walka toczyć się będzie do ostatniej kolejki.

Dla porównania Itas przegrał 3 z 4. ostatnich meczów na krajowym podwórku. W weekend u siebie 1:3 z Cucine Lube Civitanova na otwarcie rywalizacji w ćwierćfinale SuperLigi. Zespół z Włoch znalazł się w trudnym położeniu, jeżeli na tym etapie nie chce zakończyć swoich marzeń o tytule.

Siatkarze Projektu nie tracą nadziei



Siatkarze Projektu Warszawa pojadą do Włoch zmotywowani i pełni nadziei na odwrócenie losów rywalizacji. Potrzebują zwycięstwa, aby pozostać w grze. W przypadku wyjazdowego triumfu 3:0 lub 3:1 zapewnią sobie bezpośredni awans. Wynik 3:2 doprowadzi do złotego seta, a każda porażka wyeliminuje Warszawian z rozgrywek.

Świeżo po pierwszym meczu głos zabrał libero Projektu Damian Wojtaszek. W rozmowie z Bożeną Pieczko z Polsatu Sport powiedział, że "pokazaliśmy, że możemy jechać do nich i wygrać na ich terenie, tylko musimy zagrać swoją siatkówkę". Nastawienie jest dobre. Oby przełożyło się to na korzystny wynik.

Gdzie obejrzeć mecz Itas-Projekt?

Transmisja meczu Itas Trentino - PGE Projekt Warszawa w środę 11 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:15.

