Wziął sędziego "za fraki", a teraz czeka go surowa kara! 18-letni piłkarz zawieszony

Do incydentu doszło podczas spotkania Napoli U20 z Sassuolo U20. Jak poinformowała La Gazzetta dello Sport, w 63. minucie sędzia pokazał faul gości. 18-letni Tomsa w wyraźny sposób zaczął demonstrować swoje niezadowolenie z decyzji arbitra, wobec czego został ukarany czerwoną kartką.

Po otrzymaniu kartonika Rumun zaczął iść w kierunku sędziego i wykrzykiwać w jego stronę obraźliwe komentarze. Później złapał go za ubranie. Agresywnego zawodnika zdołali odciągnąć inni znajdujący się na boisku piłkarze.

Tomsa został za swoje zachowanie surowo ukarany. Zawieszono go do 31 grudnia 2026 roku. Otrzymał także naganę.

"Klub uważa, że ​​incydenty tego rodzaju są niedopuszczalne i stoją w całkowitej sprzeczności z wartościami szacunku i uczciwości, które stanowią fundamentalne zasady sportu" - napisano w specjalnym komunikacie Sassuolo Primavera po meczu.

Ostatecznie Partenopei zwyciężyli 5:2. Obecnie z dorobkiem 34 punktów plasują się na 15. miejscu w lidze. Sassuolo zajmuje 17., zagrożoną spadkiem pozycję.

KP, Polsat