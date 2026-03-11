LM siatkarek: Zeren SK Ankara - A. Carraro Prosecco DOC Conegliano. Relacja live i wynik na żywo

W ćwierćfinałach Ligi Mistrzyń siatkarek zagrają cztery drużyny z Turcji, trzy z Włoch oraz jedna z Polski. Zwycięzcy zagrają w turnieju finałowym w Stambule.

Siatkarki A. Carraro Prosecco DOC Conegliano wygrały grupę D, wyprzedzając Zeren SK Ankara, Dresdner SC oraz ŁKS Commercecon Łódź. Drużyna z Ankary, po zajęciu drugiego miejsca, przebijała się do ćwierćfinałów przez rundę play-off, w której wyeliminowała SSC Palmberg Schwerin.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Zeren SK Ankara – A. Carraro Prosecco DOC Conegliano w środę 11 marca o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport