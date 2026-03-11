Złoty medalista olimpijski przedwcześnie kończy sezon. "Skupię się na zdrowiu"
Austriacki skoczek narciarski Jan Hoerl, który w niedawnych igrzyskach olimpijskich zdobył złoty medal w konkurencji duetów, w tym sezonie Pucharu Świata już nie wystartuje. Austriacki Związek Narciarski (OESV) poinformował, że 27-latek zmaga się z kontuzją pleców. W klasyfikacji generalnej PŚ zajmuje ósme miejsce.
Z powodu kontuzji pleców Hoerla zabrakło na przełomie lutego i marca w zawodach na mamucie w Bad Mitterndorf. Później startował w Lahti, ale jak się okazało, było to jego pożegnanie z sezonem.
"Problemy z plecami dokuczają mi już od dłuższego czasu. Teraz skupię się na zdrowiu" – przyznał, cytowany w komunikacie OESV.
W igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo Hoerl złoto zdobył w parze ze Stephanem Embacherem.
Do końca obecnego cyklu PŚ pozostały zawody w Oslo, Vikersund i Planicy. Pewny zdobycia Kryształowej Kuli jest już Słoweniec Domen Prevc.