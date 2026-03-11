Znamy skład reprezentacji Polski na HMŚ! Kto powalczy o medale?

Po dwunastu latach przerwy Polska ponownie zaprosi lekkoatletyczny świat na halowe mistrzostwa globu. W 2014 roku zawody odbyły się w Sopocie, teraz wielkie święto sportu będzie miało miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. W Ergo Arenie biało-czerwoni zdobyli trzy medale, a ten najcenniejszy wywalczyła w skoku wzwyż Kamila Lićwinko. Teraz jedną z największych polskich nadziei medalowych jest Maria Żodzik, także startująca w skoku wzwyż.

– Nasza wicemistrzyni świata z Tokio w ostatnich startach pokazywała, że forma jest zwyżkująca i w Toruniu będzie walczyć o medal. Ta analogia do występu Kamili w Sopocie jest faktycznie naturalna. Będziemy mocno trzymać kciuki za Marię już w pierwszej sesji mistrzostw, bo finał jej konkurencji zaplanowano na piątkowe przedpołudnie – mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

Jak zaznacza szef polskiej federacji, nasi zawodnicy solidnie przepracowali okres przygotowawczy do imprezy. Organizacja mistrzostw Polsce była dla nich dodatkową motywacją.

– Impreza sezonu we własnym kraju zawsze dodatkowo mobilizuje i to nie jest frazes, to fakt. Widziałem, z jaką ambicją przygotowywali się nasi zawodnicy do startów halowych i to dało wymierne efekty wynikowe. Świetnie biega na 800 metrów Maciej Wyderka, który poprawił rekord Polski Adama Kszczota. Mamy szybką Ewę Swobodę, świat z podziwem patrzy na nasz płotkarski duet Pia Skrzyszowska-Jakub Szymański. Podsumowując, tych szans medalowych jest kilka, a nasi zawodnicy – mówiąc kolokwialnie – tanio skóry nie sprzedadzą – przyznaje prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Wśród wymienionych przez Sebastiana Chmarę zawodników, którzy mają walczyć w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń o medal, jest Jakub Szymański. On przed kilkoma dniami wyśrubował rekord Polski w biegu na 60 metrów przez płotki do poziomu 7.37, na Kujawy i Pomorze przyjedzie zatem jako współlider światowych tabel.

– Czuję się faworytem, mimo iż jest nas na czele list trzech. Wszyscy pobiegliśmy 7.37. Wiem, że mnie stać na szybsze bieganie. Jeśli złożę odpowiednio bieg, to mogę uzyskać w Toruniu wynik na poziomie 7.35. To powinno dać złoto, wierzę, że jest to w moim zasięgu – powiedział Szymański.

Ostatecznie w składzie kadry nie znalazła się borykająca się z drobnym urazem płotkarka Alicja Sielska, która wypełniła minimum kwalifikacyjne. Polski Związek Lekkiej Atletyki nie wykorzysta pełnej puli dzikich kart, jakie przysługują gospodarzowi wydarzenia.

– Zgłoszenia, przede wszystkim w konkurencjach technicznych, nie mogą odstawać od poziomu sportowego imprezy, jakiego wymaga World Athletics. Tak naprawdę to właśnie światowa federacja podejmuje ostateczną decyzję, czy dany zawodnik to kryterium spełnia – tłumaczy wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Marek Plawgo.

Skład reprezentacji Polski może zostać jeszcze powiększony o zawodników, którzy kwalifikację uzyskują w wyniku relokacji. 21. Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 26 odbędą się w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń od 20 do 22 marca.

Skład reprezentacji Polski na halowe MŚ w lekkoatletyce w Toruniu:

kobiety

60 m

Magdalena Stefanowicz (AZS AWF Katowice)

Ewa Swoboda (Podlasie Białystok)

