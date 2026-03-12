8,5 mln zł na modernizację stadionu w Warszawie. Minister zabrał głos

AWF w Warszawie została założona w 1929 roku jako Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, a od 1935 roku nosi imię Józefa Piłsudskiego. Na jej terenie znajduje się stadion lekkoatletyczny im. Zygmunta Szelesta. Okalają go trybuny z 2800 miejscami siedzącymi i jest wyposażony w sztuczne oświetlenie. Odbywają się tu lokalne zawody, mistrzostwa Polski w wielobojach i Memoriał Zygmunta Szelesta.

- To dla naszego ministerstwa kluczowe, żeby mieć przyszłych mistrzów i świetne wyniki. Do tego trzeba mieć odpowiednią infrastrukturę. Bez jej rozwoju nie ma szans na to, żebyśmy mieli przyszłych mistrzów olimpijskich, świata czy Europy. Ważne, żeby studenci mogli uczyć się i mieć zajęcia praktyczne na obiektach na miarę XXI wieku - przekazał Rutnicki na konferencji prasowej.

- Mam przyjemność ogłosić, że przeznaczam kwotę 8,5 mln zł dla wniosku AWF w Warszawie. Stadion przejdzie gruntowny remont. To świetna informacja dla AWF i całego środowiska lekkoatletycznego. Ten obiekt jest centrum szkolenia dla całego Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Serdecznie gratuluję - dodał.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Minister sportu przypomniał, że w dniach 20-22 marca w Toruniu odbędą się halowe mistrzostwa świata w lekkoatletyce, w których reprezentacja Polski ma kilka szans medalowych.

- Bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi za przekazanie pieniędzy, które są niezbędne do budowy najbardziej eksploatowanego obiektu w Warszawie, a myślę, że także w Polsce. Trenują tutaj dzieci, studenci i zawodnicy klubu AZS AWF Warszawa, przygotowujący się do ważnych imprez na różnych poziomach zaawansowania sportowego oraz kadry narodowe PZLA - podkreśliła prorektor ds. rozwoju AWF Jolanta Żyśko.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Stadion im. Zygmunta Szelesta ostatnio był remontowany w 2015 roku.

- Chcielibyśmy rozpocząć pracę jeszcze w tym roku. Teren AWF jest objęty opieką konserwatora zabytków. Jesteśmy w otulinie rezerwatu przyrody, więc będziemy załatwiać formalności związane z decyzjami konserwatora i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wszystko będzie zrealizowane z pełną dbałością o nasze otoczenie i kampus. To chyba najbardziej eksploatowany obiekt w całym kraju. Długo czekaliśmy na to wsparcie i cieszymy się, że je otrzymaliśmy - zaznaczył kanclerz uczelni i wiceprezes zarządu AZS Maciej Hartfil.

Dofinansowanie zostało zrealizowane w ramach zeszłorocznej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

- Ministerstwo sportu przeznaczyło 177 mln na 16 inwestycji objętych wsparciem. Komisja jeszcze pracuje, więc będą kolejne dofinansowania, także dotyczące obiektów lekkoatletycznych, ale nie tylko. Choćby dwa tygodnie temu byłem w Karpaczu i przekazałem ponad 7 mln zł na budowę pierwszego kompozytowego toru saneczkarskiego. W przyszłym tygodniu będę w Małopolsce i tam szykują się kolejne inwestycje, w tym lodowiska i skocznie narciarskie. Tak że dużo się dzieje. Niedługo zostanie ogłoszona nowa edycja Programu Inwestycji Strategicznych na 2026 rok - poinformował Rutnicki.

PAP