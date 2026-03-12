AdoptujMistrza: Wielka mobilizacja w ORLEN Basket Lidze

Zawodnicy klubów regularnie odwiedzają lokalne schroniska - wyprowadzają psy na spacery, bawią się z nimi i spędzają wspólnie czas. Radość, która maluje się wtedy na pyskach czworonogów i twarzach koszykarzy, mówi sama za siebie. Takie wizyty to nie tylko chwila relaksu dla zwierząt, ale też ważny sygnał dla kibiców - każdy może pomóc, nawet drobnym gestem.

ZOBACZ TAKŻE: Jak przygotować się do adopcji? – praktyczny poradnik #AdoptujMistrza

Spacer, który zmienia wszystko

Ekipa MKS Dąbrowa Górnicza wykorzystała wiosenną aurę i w ramach „Spaceru z Mistrzem” odwiedziła schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. Jakub Musiał z MKS tak opowiadał o tej inicjatywie na łamach plk.pl:

„Nawet jeśli nie można adoptować, jeśli nie można przygarnąć do siebie tego pieska, to naprawdę warto przyjść do schroniska, przejść się z pieskiem, pobawić tutaj na wybiegu. Dla nich to są super momenty” - zaznaczył zawodnik MKSu.

#KarmaWraca i inne ligowe inicjatywy

🐶 #KarmaWraca - podczas sobotniego (14 marca) spotkania Anwilu Włocławek z Legią Warszawa kibice będą mogli przynieść karmę, która zostanie przekazana dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Włocławku. To już kolejna odsłona akcji zorganizowanej przez Anwil.





🐶 Limitowane polaroidy - w Gliwicach wciąż można zakupić limitowane polaroidy. Do zdjęć pozowali zawodnicy Tauron GTK z psami z lokalnego schroniska. To właśnie dla tych zwierzaków zostaną przekazane pieniądze ze sprzedaży unikatowych polaroidów.

🐶 Specjalne bilety meczowe - Energa Trefl Sopot oferuje bilety na domowe spotkania, z których 5 zł od każdego trafia bezpośrednio do Sopotkowa – Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

🐶 Zbiórki darów + spacery - Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń wspólnie z kibicami zebrały podczas meczów mnóstwo potrzebnych rzeczy dla schroniska, a koszykarze sami wyprowadzali psy na spacer.



🐱 Pomoc dla kotów - Legia Warszawa pod koniec stycznia zorganizowała zbiórkę karmy dla podopiecznych schroniska „Koty z Grochowa”.



To jednak nie koniec. Koszykarskie kluby ORLEN Basket Ligi zapowiadają kolejne inicjatywy na rzecz czworonogów i kotów - kolejne akcje są już w przygotowaniu.

#AdoptujMistrza