Aryna Sabalenka gra dalej w Indian Wells! Co za tie-break

27-letnia Sabalenka, która po dwóch przegranych finałach walczy o swój pierwszy tytuł w Kalifornii, potrzebowała 1 godziny i 51 minut, aby pokonać 19-letnią tenisistkę zajmującą 10. miejsce w rankingu.

W pierwszym secie Mboko doprowadziła do tie-breaka, ale w drugiej partii pozwoliła rywalce na przełamanie swojego serwisu.

Białorusinka zdołała zakończyć mecz już przy pierwszym meczbolu, po błędzie Mboko, która w tej wymianie mimo wszystko miała przewagę.

W piątek liderka rankingu zmierzy się w półfinale z Czeszką Lindą Noskovą (14. WTA) lub kwalifikantką z Australii Talią Gibson (112. miejsce w rankingu).

Iga Świątek w czwartkowym ćwierćfinale zagra z Ukrainką Eliną Switoliną. Raszynianka wygrała ten turniej w 2022 i 2024 roku.

Aryna Sabalenka (Białoruś, 1) - Victorię Mboko (Kanada, 10) 7:6 (7-0), 6:4

