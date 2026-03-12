Aryna Sabalenka gra dalej w Indian Wells! Co za tie-break

Tenis

Liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka awansowała do półfinału turnieju WTA rangi 1000 na twardych kortach w kalifornijskim Indian Wells. Najwyżej rozstawiona Białorusinka pokonała występującą z numerem 10 Kanadyjkę Victorię Mboko 7:6 (7-0), 6:4.

Tenisistka Aryna Sabalenka w akcji podczas meczu, uderzająca piłkę rakietą.
fot. PAP
Aryna Sabalenka

27-letnia Sabalenka, która po dwóch przegranych finałach walczy o swój pierwszy tytuł w Kalifornii, potrzebowała 1 godziny i 51 minut, aby pokonać 19-letnią tenisistkę zajmującą 10. miejsce w rankingu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nagły koniec! Krecz w meczu wielkiej rywalki Świątek

 

W pierwszym secie Mboko doprowadziła do tie-breaka, ale w drugiej partii pozwoliła rywalce na przełamanie swojego serwisu.

 

Białorusinka zdołała zakończyć mecz już przy pierwszym meczbolu, po błędzie Mboko, która w tej wymianie mimo wszystko miała przewagę.

 

W piątek liderka rankingu zmierzy się w półfinale z Czeszką Lindą Noskovą (14. WTA) lub kwalifikantką z Australii Talią Gibson (112. miejsce w rankingu).

 

Iga Świątek w czwartkowym ćwierćfinale zagra z Ukrainką Eliną Switoliną. Raszynianka wygrała ten turniej w 2022 i 2024 roku.

 

Aryna Sabalenka (Białoruś, 1) - Victorię Mboko (Kanada, 10) 7:6 (7-0), 6:4 

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKATENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Mam nadzieję, że nowy trener Igi Świątek będzie lojalny
Zobacz także

"Pierwsze dni z Igą Świątek". Nowy trener Polki szybko wziął się do pracy

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 