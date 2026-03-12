PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja TV i stream online

Bogdanka LUK Lublin zajmuje trzecie miejsce w tabeli PlusLigi. Mistrzowie Polski w dotychczasowych meczach zdobyli 47 punktów - 16 razy wygrali, a po siedmiu spotkaniach schodzili z boiska pokonani. W ostatniej kolejce wygrali na wyjeździe 3:1 z PGE Projektem Warszawa.

Aluron CMC Warta Zawiercie jest liderem tabeli i ma już zapewnione pierwsze miejsce w fazie zasadniczej. Jurajscy Rycerze wywalczyli 56 punktów i o osiem wyprzedzają drugi w tabeli PGE Projekt Warszawa. W dotychczasowych meczach odnieśli 19 zwycięstw i ponieśli pięć porażek. W poprzedniej kolejce pokonali u siebie Cuprum Stilon Gorzów 3:1 i było to ich dziesiąte z rzędu zwycięstwo w lidze. Czy w Lublinie podtrzymają dobrą passę?

Drużyny z Lublina i Zawiercia rozegrały dotychczas ze sobą 13 spotkań w rozgrywkach PlusLigi. W dziewięciu z nich górą byli siatkarze Aluronu. W ubiegłorocznym finale mistrzostw Polski wygrali jednak lublinianie (3–1 w meczach). W obecnym sezonie Jurajscy Rycerze wygrali u siebie 3:2 (13. kolejka, 12 listopada), a najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany Bartłomiej Bołądź.

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie w piątek 13 marca o godzinie 19.50 na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go.