Radomka nadal w grze o play-off! Przebudzenie po klęsce w pierwszym secie

Siatkarki Lotto Chemika Police dominowały w premierowej odsłonie. Bardzo szybko odskoczyły gospodyniom (2:8), a później powiększały przewagę, grając skuteczniej w ataku. W środkowej części seta, po błędzie radomianek, różnica wzrosła do dziesięciu oczek (7:17). Jednostronny set zakończył się wynikiem 12:25, a w ostatniej akcji Natalia Mędrzyk kiwnęła za blok rywalek.

Druga partia przyniosła lepszą grę gospodyń. Do połowy seta obie ekipy toczyły wyrównaną walkę (7:7, 13:13). Później radomianki przejęły inicjatywę i wygrały sześć akcji z rzędu, gdy zagrywała Brigitta Petrenko (19:13). Były w tym secie skuteczniejsze od rywalek i spokojnie dowiozły przewagę do końca. Wynik na 25:18 ustaliła skutecznym atakiem Monika Gałkowska.

Do połowy trzeciego seta gra obu ekip falowała. Lepiej rozpoczęły policzanki (4:7), gospodynie odrobiły straty (8:8), cztery kolejne akcje padły łupem przyjezdnych (8:12), ale Moya Radomka odpowiedziała serią... ośmiu wygranych akcji (16:12). Brigitta Petrenko serwowała, a rywalki ułatwiły gospodyniom zadanie kilkoma błędami w ataku. Radomianki utrzymywały korzystny rezultat, a dwie ostatnie akcje skończyła Agata Plaga (25:19).

Policzanki nie rezygnowały, uzyskały przewagę w czwartej odsłonie (6:10, 9:15), gospodynie ruszyły jednak w pogoń i odrobiły straty (17:17). W końcówce poszła kolejna w tym meczu punktowa seria gospodyń przy zagrywkach Brigitty Petrenko. Gospodynie z wyniku 19:20 wyszły na 24:20, a punktowy blok przypieczętował wygraną Radomki (25:21).

Najwięcej punktów: Monika Gałkowska (19), Agata Plaga (12), Dagmara Dąbrowska (11) - Radomka; Weronika Gierszewska (17), Natalia Mędrzyk (15) - Chemik. Siatkarki Radomki były skuteczniejsze w ataku, dominowały w bloku (16-6), ale popełniły więcej błędów od rywalek (28, przy 18 Chemika). MVP: Brigitta Petrenkó.



Moya Radomka Radom – Lotto Chemik Police 3:1 (12:25, 25:18, 25:19, 25:21)

Radomka: Agata Plaga, Kornelia Garita, Monika Gałkowska, Dagmara Dąbrowska, Kateryna Zhylinska, Brigitta Petrenko – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Wiktoria Szumera, Oleksandra Molchanova, Nikola Jęcek, Iga Marszałkowicz, Andela Kovac. Trener: Piotr Filipowicz.

Chemik: Katarzyna Partyka, Natalia Mędrzyk, Maja Koput, Weronika Gierszewska, Julia Orzoł, Kinga Różyńska – Agata Nowak (libero) oraz Julia Hewelt, Wiktoria Przybyło, Matylda Grabowska, Adrianna Rybak-Czyrniańska. Trener: Dawid Michor.

