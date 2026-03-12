Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Liga Konferencji wkracza w decydującą fazę. W 1/8 finału wystąpią dwa polskie kluby - Lech Poznań zmierzy się z ukraińskim Szachtarem Donieck, natomiast Raków Częstochowa postara się wyeliminować włoską Fiorentinę.

Gdzie obejrzeć mecz Fiorentina - Raków Częstochowa w Lidze Konferencji?

Raków awans do tej fazy wywalczył bezpośrednio dzięki zajęciu miejsca w TOP8 tabeli Ligi Konferencji. Fiorentina natomiast zameldowała się w 1/8 finału po tym, jak w barażach wyeliminowała... Jagiellonię Białystok.

Fiorentina - Raków. Skrót meczu:

Skrót meczu Fiorentina - Raków w Lidze Konferencji będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

