Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
Fiorentina - Raków Częstochowa to czwartkowe spotkanie Ligi Konferencji. Skrót meczu Fiorentina - Raków będzie dostępny tuż po zakończeniu meczu.
Liga Konferencji wkracza w decydującą fazę. W 1/8 finału wystąpią dwa polskie kluby - Lech Poznań zmierzy się z ukraińskim Szachtarem Donieck, natomiast Raków Częstochowa postara się wyeliminować włoską Fiorentinę.
Gdzie obejrzeć mecz Fiorentina - Raków Częstochowa w Lidze Konferencji?
Raków awans do tej fazy wywalczył bezpośrednio dzięki zajęciu miejsca w TOP8 tabeli Ligi Konferencji. Fiorentina natomiast zameldowała się w 1/8 finału po tym, jak w barażach wyeliminowała... Jagiellonię Białystok.
Fiorentina - Raków. Skrót meczu:
Fiorentina - Raków: jaki wynik ?
