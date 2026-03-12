Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

Fiorentina - Raków Częstochowa to czwartkowe spotkanie Ligi Konferencji. Skrót meczu Fiorentina - Raków będzie dostępny tuż po zakończeniu meczu.

Piłkarz w czerwonej koszulce i niebieskich spodenkach prowadzi piłkę na boisku.
fot. PAP
Fiorentina - Raków Częstochowa. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Liga Konferencji wkracza w decydującą fazę. W 1/8 finału wystąpią dwa polskie kluby - Lech Poznań zmierzy się z ukraińskim Szachtarem Donieck, natomiast Raków Częstochowa postara się wyeliminować włoską Fiorentinę.

 

Gdzie obejrzeć mecz Fiorentina - Raków Częstochowa w Lidze Konferencji?

 

Raków awans do tej fazy wywalczył bezpośrednio dzięki zajęciu miejsca w TOP8 tabeli Ligi Konferencji. Fiorentina natomiast zameldowała się w 1/8 finału po tym, jak w barażach wyeliminowała... Jagiellonię Białystok.

Fiorentina - Raków. Skrót meczu:

Skrót meczu Fiorentina - Raków w Lidze Konferencji będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Fiorentina - Raków: jaki wynik ?
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Łukasz Tomczyk: Dążymy do tego, by takie mecze, jak ten z Pogonią, były naszym standardem
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 