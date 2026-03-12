Fiorentina - Raków Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał?
Fiorentina - Raków Częstochowa to spotkanie Ligi Konferencji. Jaki był wynik meczu Fiorentina - Raków? Kto wygrał mecz Fiorentina - Raków?
Dwa polskie kluby wystąpią w 1/8 finału, jeśli chodzi o tegoroczne zmagania w piłkarskiej Lidze Konferencji. Raków Częstochowa zajął miejsce w TOP8 i bezpośrednio awansował do tej fazy, w której zmierzy się z włoską Fiorentiną. Lech Poznań natomiast przebrnął przez baraże i o awans do ćwierćfinału powalczy z ukraińskim Szachtarem Donieck.
Gdzie obejrzeć mecz Fiorentina - Raków Częstochowa w Lidze Konferencji?
Fiorentina, z którą zmierzy się Raków, w barażach wyeliminowała... Jagiellonię Białystok. Jak tym razem w starciu z ekipą z Serie A poradzi sobie inny polski klub?
Finał Ligi Konferencji zaplanowano na 27 maja w Lipsku.
Fiorentina - Raków. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Fiorentina - Raków poznamy w czwartek 12 marca. O tym, kto wygrał mecz Fiorentina - Raków, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl