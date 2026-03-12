Gdzie oglądać Mistrzostwa Polski w gimnastyce artystycznej?
W kompleksie sportowym Orła Piaski Wielkie w Krakowie odbędą się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce artystycznej. Na planszy zaprezentują się najlepsze polskie gimnastyczki. Transmisja na kanale YouTube Polsatu Sport.
Zawody rozpoczną się od fazy eliminacyjnej, która odbędzie się w piątek i sobotę.
Na niedzielę zaplanowano finały we wszystkich czterech układach - obręcz, wstążka, maczugi i piłka.
Na liście startowej znalazły się najlepsze zawodniczki ubiegłorocznych Mistrzostw Polski, a także reprezentantki Polski na zawodach PŚ, ME i MŚ - Wicemistrzyni Europy z 2024 roku Liliana Lewińska (UKS Kopernik Wrocław) oraz Emilia Heichel (SGA Kraków).
Nie zabraknie także Olivii Maslov (UKS Irina Warszawa) oraz Ksenii Zhyzhych (Akademia Leszka Blanika Warszawa), które w poprzednich sezonach zdobywały medale mistrzostw Europy, a pierwsze zawody cyklu Pucharu Polski zakończyły z medalami w wieloboju i poszczególnych układach.
