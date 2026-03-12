Hubert Hurkacz - Mattia Bellucci. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Hubert Hurkacz - Mattia Bellucci to pierwsze spotkanie polskiego tenisisty podczas turnieju ATP Challenger 175 Cap Cana. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Hurkacz po bolesnej porażce z Aleksandarem Kovaceviciem w Indian Wells bardzo szybko wraca na kort. Czołowy polski tenisista po raz pierwszy od wielu lat postanowił wystąpić w turnieju rangi challenger. Jego pierwszym rywalem na Dominikanie będzie reprezentant Włoch Mattia Bellucci.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nagły koniec! Krecz w meczu wielkiej rywalki Świątek

 

Hurkacz w aktualnie trwającym turnieju zagrał już swój mecz deblowy. W parze z Mateuszem Terczyńskim musieli uznać wyższość duetu Cukierman/Hilderbrand i już zakończyli zmagania, jeśli chodzi o turniej debla.

 

Do tej pory Hurkacz i Bellucci nie mieli okazji ze sobą rywalizować.

 

Który z tenisistów wygra pierwsze bezpośrednie starcie?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Mattia Bellucci w czwartek na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
HUBERT HURKACZTENISTURNIEJE ATP I WTA

