Hubert Hurkacz - Mattia Bellucci. Relacja live i wynik na żywo

Hurkacz po bolesnej porażce z Aleksandarem Kovaceviciem w Indian Wells bardzo szybko wraca na kort. Czołowy polski tenisista po raz pierwszy od wielu lat postanowił wystąpić w turnieju rangi challenger. Jego pierwszym rywalem na Dominikanie będzie reprezentant Włoch Mattia Bellucci.

Hurkacz w aktualnie trwającym turnieju zagrał już swój mecz deblowy. W parze z Mateuszem Terczyńskim musieli uznać wyższość duetu Cukierman/Hilderbrand i już zakończyli zmagania, jeśli chodzi o turniej debla.

Do tej pory Hurkacz i Bellucci nie mieli okazji ze sobą rywalizować.

Który z tenisistów wygra pierwsze bezpośrednie starcie?

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Mattia Bellucci w czwartek na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport