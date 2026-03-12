Polski tenisista szuka formy, jaką prezentował podczas United Cup. Pokonał wtedy m.in. Taylora Fritza czy Alexandra Zvereva. Od tego czasu nie prezentuje jednak dobrej formy. Hurkacz ma na koncie pięć porażek z rzędu.

W związku z tym zdecydował się na "zejście" na poziom niżej, czyli do turnieju rangi Challenger. W obsadzie zawodów w dominikańskiej Cap Canie są jednak znani zawodnicy, tacy jak Miomir Kecmanovic, Valentin Royer czy Damir Dzumhur.

Na początek Hurkacz zmierzy się z Mattią Belluccim.

Dla Polaka to pierwszy udział w Challengerze od 2019 roku.

Hubert Hurkacz - Mattia Bellucci. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Kto wygrał mecz Hurkacz - Bellucci? To najważniejsze pytanie ws. tego spotkania. Wynik meczu Hurkacz - Bellucci poznamy w czwartkowy wieczór. Wtedy informacja pojawi się w tekście.

Polsat Sport