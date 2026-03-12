Bez Kubackiego w Pucharze Świata! Nagła zmiana w kadrze skoczków

Dwukrotnego mistrza świata zastąpi Aleksander Zniszczoł. Informację na ten temat przekazano w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego. Powodów decyzji jednak nie zdradzono.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne udane występy reprezentantów Polski na Zimowych Igrzyskach Paralimpijskich

"Nastąpiła zmiana w składzie skoczków na PŚ w Oslo. Aleksander Zniszczoł zastąpi Dawida Kubackiego" - poinformowano.

Nastąpiła zmiana w składzie skoczków na PŚ w Oslo. Aleksander Zniszczoł zastąpi Dawida Kubackiego pic.twitter.com/cYwaSGMin9 — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) March 12, 2026

Konkursy indywidualne mężczyzn na Holmenkollbakken w Oslo odbędą się 14 i 15 marca.

KP, Polsat Sport