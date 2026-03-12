Bez Kubackiego w Pucharze Świata! Nagła zmiana w kadrze skoczków
Polski Związek Narciarski poinformował, że nastąpiła zmiana w składzie reprezentacji Polski na zbliżające się konkursy Pucharu Świata w Oslo. W kadrze Polaków zabraknie Dawida Kubackiego.
Dawid Kubacki
Dwukrotnego mistrza świata zastąpi Aleksander Zniszczoł. Informację na ten temat przekazano w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego. Powodów decyzji jednak nie zdradzono.
"Nastąpiła zmiana w składzie skoczków na PŚ w Oslo. Aleksander Zniszczoł zastąpi Dawida Kubackiego" - poinformowano.
Konkursy indywidualne mężczyzn na Holmenkollbakken w Oslo odbędą się 14 i 15 marca.
