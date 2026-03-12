Lech Poznań - Szachtar Donieck. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

Lech Poznań - Szachtar Donieck to czwartkowe spotkanie Ligi Konferencji. Skrót meczu Lech - Szachtar będzie dostępny tuż po zakończeniu meczu.

Piłkarze rywalizujących drużyn walczą o piłkę na boisku.
fot. PAP
Lech Poznań - Szachtar Donieck. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Liga Konferencji wkracza w decydującą fazę. W 1/8 finału wystąpią dwa polskie kluby - Lech Poznań zmierzy się z ukraińskim Szachtarem Donieck, natomiast Raków Częstochowa postara się wyeliminować włoską Fiorentinę.

 

Gdzie obejrzeć mecz Lech - Szachtar w Lidze Konferencji?

 

Szachtar, z racji wojny w Ukrainie, swoje spotkania tym sezonie Ligi Konferencji rozgrywa w Krakowie - na stadionie miejskim, gdzie na co dzień występuje Wisła. Tam podejmował m.in. Legię Warszawa, z którą przegrał w październiku w fazie ligowej 1:2. Lech zarówno pierwszy mecz, jak i rewanż rozegra więc w Polsce.

Lech - Szachtar. Skrót meczu:

Skrót meczu Lech - Szachtar w Lidze Konferencji będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LK UEFA: Lech Poznań - Szachtar Donieck. Jaki wynik?
LECH POZNAŃLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNASZACHTAR DONIECK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Raków i Lech na placu boju! Polsat Futbol Cast - 11.03

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 