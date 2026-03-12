Lech Poznań - Szachtar Donieck. Wynik meczu. Kto wygrał?

Piłka nożna

Lech Poznań - Szachtar Donieck to spotkanie Ligi Konferencji. Jaki był wynik meczu Lech - Szachtar? Kto wygrał mecz Lech - Szachtar?

Piłkarz w niebieskim stroju z numerem 77 na plecach prowadzi piłkę na boisku.
fot. PAP
Lech Poznań - Szachtar Donieck. Wynik meczu. Kto wygrał? Liga Konferencji

Dwa polskie kluby wystąpią w 1/8 finału, jeśli chodzi o tegoroczne zmagania w piłkarskiej Lidze Konferencji. Raków Częstochowa zajął miejsce w TOP8 i bezpośrednio awansował do tej fazy, w której zmierzy się z włoską Fiorentiną. Lech Poznań natomiast przebrnął przez baraże i o awans do ćwierćfinału powalczy z ukraińskim Szachtarem Donieck.

 

Gdzie obejrzeć mecz Lech - Szachtar w Lidze Konferencji?

 

Szachtar z racji wojny w Ukrainie swoje spotkania tym sezonie Ligi Konferencji rozgrywa w Krakowie - na stadionie miejskim, gdzie na co dzień występuje Wisła. Tam podejmował m.in. Legię Warszawa, z którą przegrał w październiku w fazie ligowej 1:2.

 

Finał Ligi Konferencji zaplanowano na 27 maja w Lipsku.

Lech Poznań - Szachtar Donieck. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Lech Poznań - Szachtar Donieck poznamy w czwartek 12 marca. O tym, kto wygrał mecz Lech Poznań - Szachtar Donieck, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

LECH POZNAŃLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNASZACHTAR DONIECK
