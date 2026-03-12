Liga Europy: Bologna FC - AS Roma. Relacja live i wynik na żywo

Niewiele brakowało, by Bologna FC wywalczyła sobie bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy. Konkretnie punktu. Piłkarzom Vincenzo Italiano udało się jednak zagwarantować promocję do tej fazy rozgrywek po wyeliminowaniu norweskiego Brann. Teraz rywal będzie znacznie bardziej wymagający, gdyż zmierzą się z AS Romą. Łukasz Skorupski będzie musiał uważać na będącego w świetnej formie Donyella Malena.

Drużyna z Rzymu, w przeciwieństwie do najbliższego rywala, nie może ostatnio ustabilizować formy. Nie dość, że zwycięstwa przeplata z remisami, to zdarzają jej się wpadki - jak choćby w niedzielnym meczu z Genoą (1:2). Od jakiegoś czasu na regularną grę nie może liczyć Jan Ziółkowski, którego trafienie w starciu z Panathinaikosem pozwoliło zespołowi awansować do 1/8 finału.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bologna FC - AS Roma na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

HP, Polsat Sport