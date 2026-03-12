Liga Europy: Skróty i wyniki meczów 1/8 finału

Piłka nożna

Przed nami pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Europy. Jakie były wyniki? Kto ma zaliczkę przed rewanżem? Oto skróty meczów Ligi Europy.

Bologna - AS Roma 1:1 (0:0)

Bramki: Bernardeschi 50 - Pellegrini 71.


Lille - Aston Villa 0:1 (0:0)
Bramka: Watkins 61.


Panathinaikos - Real Betis 1:0 (0:0)
Bramka: Taborda 88 (rz.k.).


VfB Stuttgart - FC Porto 1:2 (1:2)

Bramki: Undav 40 - Moffi 21, Mora 27.


Celta Vigo - Olympique Lyon, 21:00
Ferencvaros - Sporting Braga, 21:00
Genk - SC Freiburg, 21:00
Nottingham Forest - Midtjylland, 21:00

