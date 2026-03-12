Liga Europy: VfB Stuttgart - FC Porto. Relacja live i wynik na żywo

FC Porto może być rozczarowane ostatnimi meczami. Najpierw piłkarze Francesco Farioliego przegrali ze Sportingiem w półfinale krajowego pucharu, a w niedzielę, choć prowadzili już 2:0 (jednego z goli strzelił Oskar Pietuszewski), jedynie zremisowali w hitowym meczu ligowym z Benfiką.

Drużyna z Porto świetnie zaprezentowała się w fazie ligowej Ligi Europy i zapewniła sobie awans do 1/8 finału. Teraz jej rywalem będzie VfB Stuttgart, które w poprzedniej rundzie wyeliminowało Celtic. Wszystko wskazuje na to, że w pierwszym składzie zobaczymy dwóch Polaków - Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora. Oskar Pietuszewski nie został za to zgłoszony do rozgrywek.

Relacja live i wynik na żywo meczu VfB Stuttgart - FC Porto na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

HP, Polsat Sport