Liga Konferencji: Fiorentina - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Raków zajął drugą lokatę w fazie zasadniczej Ligi Konferencji i do 1/8 finału awansował bezpośrednio. W kolejnej fazie trafił na włoską Fiorentinę, która w barażach wyeliminowała... Jagiellonię Białystok.

Gdzie obejrzeć mecz Fiorentina - Raków Częstochowa w Lidze Konferencji?

Zespół z Florencji jest m.in. dwukrotnym finalistą Ligi Konferencji, choć oba mecze o trofeum przegrał - w 2023 roku z West Ham United, a rok później z Olympiakosem Pireus. W ubiegłym roku dotarł do półfinału.

Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, w tym sezonie ekipa z Florencji spisuje się dramatycznie. Dość powiedzieć, że zmieniła już trenera - kilka miesięcy temu Stefano Piolego zastąpił Paolo Vanoli. Niedawno po raz pierwszy od dłuższego czasu Fiorentina wydostała się ze strefy spadkowej, jeśli chodzi o tabelę Serie A.

Raków natomiast w tabeli PKO BP Ekstraklasy zajmuje czwarte miejsce, tracąc do liderującego Zagłębia Lubin cztery punkty. Ekipa z Częstochowy, podobnie jak Fiorentina, w tym sezonie również dokonała zmiany na stanowisku trenera - Marka Papszuna, który odszedł do Legii Warszawa, zastąpił Łukasz Tomczyk.

W przypadku wyeliminowania Fiorentiny, Raków trafi w ćwierćfinale na lepszego z pary Crystal Palace - AEK Larnaka.

Finał Ligi Konferencji zaplanowano na 27 maja w Lipsku.

BS, Polsat Sport, PAP