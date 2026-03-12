Liga Konferencji: Lech Poznań - Szachtar Donieck. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Lech Poznań - Szachtar Donieck to czwartkowe spotkanie piłkarskiej Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Lech niedawno wystąpił w barażach, do których przystąpiły ekipy z miejsc 9-24 w tabeli. Wyeliminował w nich fiński KuPS Kuopio (2:0 na wyjeździe i 1:0 u siebie).

 

Gdzie obejrzeć mecz Lech - Szachtar w Lidze Konferencji?

 

Szachtar, z racji wojny w Ukrainie, swoje spotkania tym sezonie Ligi Konferencji rozgrywa w Krakowie - na stadionie miejskim, gdzie na co dzień występuje Wisła. Tam podejmował m.in. Legię Warszawa, z którą przegrał w październiku w fazie ligowej 1:2.

 

Jeśli chodzi o zmagania ligowe, Lech zajmuje trzecie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Ekipa z Poznania traci trzy punkty do liderującego Zagłębia Lubin. Szachtar natomiast jest liderem ukraińskiej ekstraklasy.

 

Lech, jeśli upora się w dwumeczu z Szachtarem, zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji AZ Alkmaar - Sparta Praga.

 

Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Szachtar Donieck na Polsatsport.pl. Start o godzinie 18.45.

BS, Polsat Sport, PAP
