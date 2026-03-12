Liga Konferencji: Lech Poznań - Szachtar Donieck. Relacja live i wynik na żywo
Lech Poznań - Szachtar Donieck to czwartkowe spotkanie piłkarskiej Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Lech niedawno wystąpił w barażach, do których przystąpiły ekipy z miejsc 9-24 w tabeli. Wyeliminował w nich fiński KuPS Kuopio (2:0 na wyjeździe i 1:0 u siebie).
Gdzie obejrzeć mecz Lech - Szachtar w Lidze Konferencji?
Szachtar, z racji wojny w Ukrainie, swoje spotkania tym sezonie Ligi Konferencji rozgrywa w Krakowie - na stadionie miejskim, gdzie na co dzień występuje Wisła. Tam podejmował m.in. Legię Warszawa, z którą przegrał w październiku w fazie ligowej 1:2.
Jeśli chodzi o zmagania ligowe, Lech zajmuje trzecie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Ekipa z Poznania traci trzy punkty do liderującego Zagłębia Lubin. Szachtar natomiast jest liderem ukraińskiej ekstraklasy.
Lech, jeśli upora się w dwumeczu z Szachtarem, zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji AZ Alkmaar - Sparta Praga.
Finał zaplanowano na 27 maja w Lipsku.
Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Szachtar Donieck na Polsatsport.pl. Start o godzinie 18.45.