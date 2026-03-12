Liga Konferencji: Skróty i wyniki meczów 1/8 finału
Przed nami pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Konferencji. Jakie były wyniki? Kto ma zaliczkę przed rewanżem? Oto skróty meczów Ligi Konferencji.
Piłkarze Rayo Vallecano
AZ Alkmaar - Sparta Praga 2:1 (1:0)
Bramki: Parrott 29, 87 - Vojta 50.
Lech Poznań - Szachtar Donieck 1:3 (0:1)
Bramki: Ishak 70 - Marlon Gomes 36, Newerton 48, Isaque 85.
Bramki: Majstorovic 76 - Panichelli 2, Godo 72.
Samsunspor - Rayo Vallecano 1:3 (0:2)
Bramki: Marius 21 - Alemao 15, 78, Garcia 40.
Celje - AEK Ateny, 21:00
Crystal Palace - AEK Larnaka, 21:00
Fiorentina - Raków Częstochowa, 21:00
Sigma Ołomuniec - FSV Mainz, 21:00
