Liga Konferencji: Skróty i wyniki meczów 1/8 finału

Przed nami pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Konferencji. Jakie były wyniki? Kto ma zaliczkę przed rewanżem? Oto skróty meczów Ligi Konferencji.

Piłkarze w czarno-żółtych strojach świętują bramkę na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Piłkarze Rayo Vallecano

AZ Alkmaar - Sparta Praga 2:1 (1:0)

Bramki: Parrott 29, 87 - Vojta 50.


Lech Poznań - Szachtar Donieck 1:3 (0:1)
Bramki: Ishak 70 - Marlon Gomes 36, Newerton 48, Isaque 85.


Rijeka - Strasbourg 1:2 (0:1)

Bramki: Majstorovic 76 - Panichelli 2, Godo 72.


Samsunspor - Rayo Vallecano 1:3 (0:2)

Bramki: Marius 21 - Alemao 15, 78, Garcia 40.


Celje - AEK Ateny, 21:00
Crystal Palace - AEK Larnaka, 21:00
Fiorentina - Raków Częstochowa, 21:00
Sigma Ołomuniec - FSV Mainz, 21:00

Szachtar - Lech. Kto zagra w ćwierfinale LK UEFA?
Lech Poznań - Szachtar Donieck. Gol Newertona
