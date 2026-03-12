Liga Mistrzów: Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo
Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów to rewanżowe spotkanie barażowe którego stawką jest udział w 1/4 finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
W trudnej sytuacji przed rewanżem są siatkarze Projektu, którzy po wymagającym pojedynku z Itasem przegrali u siebie 2:3. Ekipa z Warszawy nie odbudowała się w kolejnym meczu ligowym, bowiem w niedzielę przed własną publicznością uległa Bogdance LUK Lublin 1:3.
Zobacz także: Wyniki meczów play-off Ligi Mistrzów siatkarzy. Kto przybliżył się do ćwierćfinału?
Wicelider PlusLigi, by awansować do ćwierćfinału LM, musi w rewanżu we Włoszech zwyciężyć 3:1 lub 3:0.
W przypadku wygranej Projektu 3:2, sprawa awansu rozstrzygnie się w „złotym secie”. Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zagra z... Bogdanką.
Gospodarzem turnieju finałowego w dniach 16-17 maja będzie Turyn.
