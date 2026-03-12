Liga Mistrzów: Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

W trudnej sytuacji przed rewanżem są siatkarze Projektu, którzy po wymagającym pojedynku z Itasem przegrali u siebie 2:3. Ekipa z Warszawy nie odbudowała się w kolejnym meczu ligowym, bowiem w niedzielę przed własną publicznością uległa Bogdance LUK Lublin 1:3.

Wicelider PlusLigi, by awansować do ćwierćfinału LM, musi w rewanżu we Włoszech zwyciężyć 3:1 lub 3:0.

W przypadku wygranej Projektu 3:2, sprawa awansu rozstrzygnie się w „złotym secie”. Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zagra z... Bogdanką.

Gospodarzem turnieju finałowego w dniach 16-17 maja będzie Turyn.

Relacja live i wynik na żywo Knack Roeselare - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.

BS, PAP