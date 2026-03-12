Mikołaj Sawicki wraca do gry! Zagra w hitowym starciu PlusLigi?

Sawicki został oskarżony o stosowanie niedozwolonej substancji dopingowej w zeszłym roku i zawieszony na kilka miesięcy. Dopiero niedawno Światowa Organizacja Antydopingowa (WADA) postanowiła odwiesić siatkarza, ponieważ w analizie jego próbek dopatrzono się błędów laboratoryjnych.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarz przeprosił kibiców po spadku z PlusLigi. "Koniec"

To oznaczało, że Sawicki może trenować z Bogdanką LUK Lublin, której jest zawodnikiem, mimo że sprawa wciąż jest w toku. Włodarze ekipy mistrza Polski zapewnili również, że poczynią wszelkie kroki, by jak najszybciej "przywrócić" przyjmującego do rytmu meczowego.

Udało im się. Mimo że 26-latek nie został zgłoszony do składu drużyny na ten sezon, przez wyjątkowość sytuacji zezwolono na oficjalne dołączenie go do pozostałych zawodników.

Co więcej, Sawicki znalazł się także w kadrze meczowej na najbliższy hit PlusLigi: Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie. Będzie to starcie mistrzów oraz wicemistrzów Polski.

Hit PlusLigi Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie rozpocznie się w piątek 13 marca o godzinie 19:50. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport