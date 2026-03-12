Nagły koniec! Krecz w meczu wielkiej rywalki Świątek

W pojedynek bardzo dobrze weszła Rybakina. Reprezentująca Kazachstan zawodniczka szybko wyszła na prowadzenie, dwukrotnie przełamując przeciwniczkę (4:1). Kartal nie pozostała jej jednak dłużna i po chwili wygrała gema przy serwisie trzeciej rakiety świata. Po tym gra była już bardziej wyrównana, ale dzięki wcześniej wypracowanej przewadze Rybakina triumfowała w tym secie 6:4.

W drugiej partii zawodniczki szły łeb w łeb. Kazaszka przełamała przeciwniczkę dopiero w siódmym gemie. To właśnie wtedy Brytyjka postanowiła skreczować. Kartal już w pierwszym secie sygnalizowała, że doznała urazu w okolicy lewej pachwiny, a nawet poprosiła o przerwę medyczną.

Dzięki temu rezultatowi Rybakina awansowała do ćwierćfinału kalifornijskiej imprezy. Jej kolejną przeciwniczką będzie Jessica Pegula, która w czwartej rundzie pokonała Belindę Bencić.

Jelena Rybakina - Sonay Kartal 6:4, 4:3 (krecz)

AA, Polsat Sport