Nagły koniec! Krecz w meczu wielkiej rywalki Świątek
Jelena Rybakina awansowała do ćwierćfinału tegorocznej edycji turnieju WTA w Indian Wells. Jej mecz w czwartej rundzie zakończył się nagle po tym, jak Sonay Kartal była zmuszona skreczować.
W pojedynek bardzo dobrze weszła Rybakina. Reprezentująca Kazachstan zawodniczka szybko wyszła na prowadzenie, dwukrotnie przełamując przeciwniczkę (4:1). Kartal nie pozostała jej jednak dłużna i po chwili wygrała gema przy serwisie trzeciej rakiety świata. Po tym gra była już bardziej wyrównana, ale dzięki wcześniej wypracowanej przewadze Rybakina triumfowała w tym secie 6:4.
W drugiej partii zawodniczki szły łeb w łeb. Kazaszka przełamała przeciwniczkę dopiero w siódmym gemie. To właśnie wtedy Brytyjka postanowiła skreczować. Kartal już w pierwszym secie sygnalizowała, że doznała urazu w okolicy lewej pachwiny, a nawet poprosiła o przerwę medyczną.
Dzięki temu rezultatowi Rybakina awansowała do ćwierćfinału kalifornijskiej imprezy. Jej kolejną przeciwniczką będzie Jessica Pegula, która w czwartej rundzie pokonała Belindę Bencić.
